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09:31 26 Марта 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

31-й день войны: потери РФ на украинской земле превысили 16 тысяч человек

Война России против Украины — основные события на утро 26 марта.

«16 тысяч российских военных уже погибли. Для чего? Что и кому это дает? Разговор должен быть серьезным. Украинский суверенитет должен быть гарантирован. Территориальная целостность Украины должна быть обеспечена. То есть, условия должны быть справедливыми. А иное украинский народ просто не примет», — заявил Зеленский в своем ночном видеобращении 26 марта.
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Утреняя лента новостей:

08:34 Оккупанты разворачивают подразделения Росгвардии для подавления протестов в захваченных украинских городах — Генштаб ВСУ: оккупанты начали развертывать дополнительные подразделения Росгвардии для подавления протестов в захваченных украинских городах — Херсоне, Геническе, Бердянске и отдельных районах Мариуполя.

08:13 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался помогать Украине с вооружением и поддержать эмбарго на российские нефть и газ.

«Мы не допускаем вовлечение Венгрии в войну, поэтому не отправляем в Украину военных и оружие. Я дал это понять президенту [Владимиру] Зеленскому. Венгрия для нас на первом месте!» — заявил он.

07:13 «Вагнеровцы» хотели убить Зеленского и Шмыгаля — советник министра обороны: боевики российской частной военной компании Вагнер хотели убить президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщил советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский в интервью CNN.

07:10 В зоне ООС отражены все атаки; враг пытается восстановить боеспособность, но имеет серьезные проблемы с качеством кадров и техники.

06:45 В США считают, что Россия изменила приоритет по захвату Киева на Донбасс. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерства обороны США. Отмечается, что таким образом Россия хочет создать рычаги влияния на переговорах с Украиной и отрезать украинские силы на востоке (в зоне ООС — прим. ред.) от остальных.

Источник агентства в Пентагоне сказал, что США наблюдают, как российские силы становятся агрессивнее на Донбассе. «Они, безусловно, сделали это приоритетным в своем списке», — добавил он.

06:00 США готовятся ввести санкции против российских компаний, поставляющих товары для военных служб. Об этом пишет Wall Street Journal.

Согласно данным, Минфин США готовится объявить о введении ограничений уже на предстоящей неделе. Под санкции, как ожидается, попадут такие компании, как Серния Инжиниринг, Сертал, а также связанные с ними юрлица.

05:45 Помогали корректировщики. Вчера российские оккупанты обстреляли воинскую часть Житомира

Об обстреле воинской части, который произошел 25 марта, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин. «Ракета попала по цели. Слава богу, более-менее все хорошо. Сразу после ракетного удара поймали двух человек, у которых были фотографии объекта со всех сторон. Осторожно, смотрите, кто вокруг вас. Ситуация такова, что очень много людей, давно подброшенных в город, ждут этот «русский мир», — сказал мэр города.

05:35 «Они не могут понять, что в этой стране митинги никто не организовывает».

Директор Херсонского областного музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Александр Книга, которого на этом неделе похитили и несколько часов удерживали российские оккупанты, рассказал, что агрессоры допрашивали его об организации митингов в поддержку Украины, которые проходят в Херсоне.

Книга пытался убедить оккупантов, что в Украине их никто не организовывает, что в Херсоне акции протеста проходят во время каждой сессии местного совета, «потому что людям что-то не нравится». По его словам, они не могут этого понять», — сказал директор театра.

Тэги: 31-й день войны, потери РФ
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