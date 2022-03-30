Рак простаты является вторым по распространенности онкологическим заболеванием у мужчин.

Рак простаты является вторым по распространенности онкологическим заболеванием у мужчин. В большинстве случаев это неагрессивные, медленно растущие опухоли, которые успешно излечиваются при своевременном обнаружении. Для лечения используют операции, дистанционную лучевую терапию и брахитерапию. Даже на последней стадии лечение рака простаты в Германии очень эффективно, так как кроме химиотерапии и гормональной терапии немецкие специалисты используют инновационную ПСМА-терапию, позволяющую разрушить первичную опухоль вместе с метастазами.

Хирургическое лечение

Хирургическая операция – основной метод лечения любой стадии рака простаты, кроме последней. Качественно проведенное хирургическое вмешательство позволяет вылечить болезнь полностью. Большинству пациентов дополнительное лечение после операции не потребуется.

В классическом варианте хирургическая операция по удалению предстательной железы проводится промежностным или позадилонным доступом. Разрез делают между анусом и мошонкой или в нижней части живота. Открытая операция эффективна, но очень травматична, связана с высоким риском развития осложнений.

За рубежом предпочтение отдают лапароскопическим операциям. Это малоинвазивный вариант простатэктомии, который проводят через короткие разрезы на животе. В результате снижается риск развития осложнений, сокращается период восстановления, уменьшается время пребывания в больнице. Летальность после таких операций близка к нулю.

В клиниках Германии проводят робот-ассистированные хирургические вмешательства с лучшим профилем безопасности. Также врачи используют нервосберегающую технику, которая позволяет сохранить эрекцию.

Лучевая терапия

При раке предстательной железы облучение используется как радикальный метод лечения. Лучевая терапия считается полноценной альтернативой операции. Она проводится двумя способами:

дистанционное облучение;

брахитерапия – введение радиоактивных гранул в простату.

Дистанционная лучевая терапия – метод лечения без инвазии, без кровопотери, без боли, без необходимости пребывания в больнице. Человек проходит несколько сеансов облучения, в течение которых точно направленные лучи разрушают опухоль. У этого метода существуют и недостатки: нельзя установить точную стадию заболевания, так как не удаляются и не исследуются лимфоузлы. Кроме того, лучи проходят через здоровые ткани, поэтому возможны постлучевые осложнения.

В Германии врачи используют новейшие линейные ускорители для облучения опухолей. Они снижают лучевую нагрузку на мочевой пузырь, половой член, прямую кишку и другие органы. В результате риск развития осложнений сводится к минимуму.

Для лечения рака предстательной железы часто используется брахитерапия. Это инвазивный метод, который требует введения в простату радиоактивных гранул. Процесс лечения проходит быстро: для полного разрушения новообразования достаточно 2-3 сеансов. Радиация не проходит через здоровые ткани, а доставляется прямо к опухоли, поэтому риск постлучевых осложнений ниже по сравнению с дистанционным облучением.

Лечение метастатического рака простаты

Основным методом лечения метастатического рака считается гормонотерапия. При этом проводится хирургическая или медикаментозная кастрация, чтобы прекратить выработку мужских гормонов.

При агрессивных опухолях, а также при снижении эффективности гормонотерапии, врачи проводят химиотерапию.

Даже при хорошем ответе на лечение, через несколько лет оба метода перестают работать. Опухоль продолжает расти, несмотря на проводимую терапию. Даже в таких ситуациях немецкие врачи имеют возможности для успешного лечения: они используют радиотаргетную терапию. В организм пациента вводят лиганды с радионуклидами. Лиганды прицельно распознают ПСМА (простатспецифический мембранный антиген), который в большом количестве содержится на раковых клетках, но отсутствует в здоровых тканях. Они доставляют к опухоли и её метастазам радиоактивный Лютеций-177, который разрушает новообразования бета-излучением. У некоторых пациентов все опухоли исчезают полностью, у других они уменьшаются в размерах. ПСМА-терапия позволяет хорошо контролировать кастрационно-резистентный рак простаты с метастазами в течение нескольких лет.

Чтобы пройти диагностику и лечение рака простаты за рубежом, воспользуйтесь услугами компании Booking Health. На нашем сайте можно сравнить стоимость различных видов лечения в онкологических клиниках и забронировать программу по выгодной цене. Урологи и онкологи Booking Health помогут подобрать подходящую клинику и врача, а менеджеры по туризму полностью возьмут на себя заботы по организации лечения за рубежом.