Арахамия рассказал о переговорах с РФ и о договоре капитуляции

Накануне в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров Украины и РФ.

Подписание мирного договора с Россией возможно при условии полного вывода российских войск с той территории Украины, которую она контролировала по состоянию на 23 февраля. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава украинской делегации на переговорах, нардеп Давид Арахамия.

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«Когда мы выйдем на условное подписание договора или момент, когда его уже можно серьезно обсуждать, они должны будут полностью уйти. И тогда уже сядем его подписывать, визировать или парафировать. Это международный предохранитель, не просто наши требования или просьбы, а необходимые условия, чтобы обеспечить рабочее подписание этого документа», – заявил он.

Арахамия назвал самым сложным на переговорах вопрос ОРДЛО – на переговорах его пока даже не обсуждали.

«Поэтому выносили его сразу за скобки до встречи лидеров, а работали по всем остальным вопросам», – уточнил депутат.

«Когда мы выйдем на условное подписание договора или момент, когда его уже можно серьезно обсуждать, они должны будут полностью уйти. И тогда уже сядем его подписывать, визировать или парафировать. Это международный предохранитель, не просто наши требования или просьбы, а необходимые условия, чтобы обеспечить рабочее подписание этого документа», – заявил он.

Арахамия назвал самым сложным на переговорах вопрос ОРДЛО – на переговорах его пока даже не обсуждали.

«Поэтому выносили его сразу за скобки до встречи лидеров, а работали по всем остальным вопросам», – уточнил депутат.

Он также подчеркнул, что оккупационные войска должны будут покинуть, в том числе юг Херсонской области – так называемый «коридор» до Крыма.

«По каждому вопросу решение прорабатываем отдельно, но подписывать что-то можем только целиком и в комплексе. Если этого нет, то теряется смысл всего разговора. Они у себя тоже эту позицию поддержали и решили, что да, вот так и идем», – пояснил Арахамия.

«Представители стран-гарантов, когда видят с чего мы начинали, и где находимся через три недели переговоров, они очень оптимистичны. Говорят, что проделана большая работа, мы крутые. И эта заслуга не столько нас, сколько переговорщиков, за нас эту работу делают вооруженные силы.

Переговорная позиция напрямую коррелирует с позициями на фронте, а не наоборот. Потому, даст Бог, у нас будут еще лучшие позиции. Первоначальные позиции я специально сохранил, они передали нам эти ультиматумы и договор о капитуляции – он у меня сохранился для музея истории нашей победы. Этот экземпляр у меня лежит и ждет своего часа».

29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. Украина предлагает подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее. Председатель фракции «Слуга народа» в украинском парламенте, а ныне глава украинской делегации на переговорах с Россией, Давид Арахамия заявил, что среди гарантов официальный Киев сейчас видит страны Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Дипломат Александр Чалый, который возглавляет юридическую группу в украинской делегации на переговорах с РФ, заявил, что украинская делегация стремится подписать договор о гарантиях безопасности, который должен стать дипломатическим форматом окончания войны, которую начала Россия против Украины.

По его словам, Украина готова зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

В то же время, по словам Чалого, в договоре о гарантиях безопасности не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Евросоюз.

Тэги: Давид Арахамия, переговоры с РФ