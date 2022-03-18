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17:44 30 Марта 2022 Просмотров 1463   КомментариевКомментарии

РФ заговорили о «добрососедских отношениях» с Украиной

Мединский утверждает готовность выполнять условия Кремля Украиной.

Глава российской делегации Владимир Мединский высказался об итогах первого раунда переговоров с Украиной. Как он отметил в заявлении для СМИ, во время переговоров Киев якобы подтвердил готовность выполнять условия Кремля.

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«Украинская сторона впервые зафиксировала, причем в письменном виде, свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных и – надеюсь – добрососедских отношений с Россией», – заявил Мединский.

Кроме того, он уверял, что Украина якобы приняла требования РФ касательно невступлении в НАТО и отказе от размещения военных баз.

Помимо этого, Мединский заявил, что Украина в своих предложениях говорит о возможности проведения военных учений только по согласию государств-гарантов. Среди них якобы может быть и Россия.

В своем заявлении Мединский также говорит о «перевороте», якобы произошедшем в 2014 году, оправдывает проведение «спецоперации» против Украины якобы готовящейся атакой на Донбас и угрозами создания «плацдарма НАТО».

Основные тезисы заявления:

▪️Украина вчера впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с РФ;
▪️Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения военных баз;
▪️Принципиальная позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной;
▪️Украина в своих предложениях обязуется проводить военные учения только по согласию государств-гарантов, в числе которых Россия;
▪️Есть неопровержимые доказательства того, что Киев планировал наступление на Донбасс.

Тэги: Владимир Мединский.
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