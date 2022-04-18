Озвучены шокирующие данные по погибшим и пострадавшим от войны в Украине детям

Более 567 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, 205 детей погибли и более 362 ранены.

От войны пострадало уже более полутысячи детей



Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Там уточнили, что эти цифры не окончательны из-за возможного отсутствия данных в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 117, Киевской – 107, Харьковской – 91, Черниговской – 54, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Стало известно, что 2 марта в г. Харькове в результате обстрелов оккупантами помещений Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба погибла 11-летняя девочка.

Также 30 марта погибла 13-летняя девочка в результате обстрела с. Ольховка Харьковской области.

15 апреля в Вышгородском районе Киевской области в результате детонации неустановленного взрывного устройства получил ранение 17-летний подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.