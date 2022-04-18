Российские войска начали наступление в Запорожской области

Российские оккупационные войска в Запорожской области начали наступление на юге в направлении Гуляйполя.

Оккупанты начали движение в сторону Гуляйполя



Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live». По его данным, войска РФ зашли в 2-3 населенных пункта.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Наконец-то южный фас российской группировки пришел в движение, двинулся. Мы ждали этого дня… Наконец-то поехали туда, условно говоря, в сторону Гуляйполя Запорожской области. Двигаются они очень аккуратненько, по ротной тактической группе проползая от населенного пункта… Пока в первые два – три зашли, но наконец-то обозначили какое-то движение,» – рассказал Арестович.

По его словам, на этом направлении находится около 10 тысяч российских военных.

Кроме того, о наступательных действиях России на Запорожском направлении сообщил в утренней сводке и Генштаб ВСУ.