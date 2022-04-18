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14:26 18 Апреля 2022 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

Google открыл качественные спутниковые снимки секретных объектов РФ: что посмотреть

В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты РФ стали доступны в максимальном разрешении.

Теперь на картах Google можно рассмотреть, например, атомний ракетний крейсер ВМФ РФ "Петр Великий"

Об этом сообщил DEFENSE EXPRESS. Теперь разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и прочее можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель.

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До этого времени они отражались в разы худшего качества, которое не позволяло разобрать детали.

Благодаря этому можно оценить «прогресс» работ на единственном русском авианосце «Адмирал Кузнецов».

Авианосец "Адмирал Кузнецов"

Авианосец "Адмирал Кузнецов"

Или посмотреть на базу хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска.

База хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска

База хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска

Или на полигон Ненокса, где сорвалась секретная ракета «Буревестник» с ядерной силовой установкой.

Также можно оценить, как выглядит российский истребитель якобы пятого поколения Су-57 на лётно-испытательном центре МО РФ.

Полигон Ненокса

Лётно-испытательный центр МО РФ

Или увидеть, как из космоса идентифицировать пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты.

Авиабаза под Курском

Авиабаза под Курском

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