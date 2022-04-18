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Главная » Украина » Общество
17:17 18 Апреля 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

В Украине отменили выходные на Пасху и майские

В Украине из-за военного положения отменили дополнительные выходные дни на Пасху и майские праздники.

25 апреля, 2 мая и 9 мая будут обычными рабочими днями

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по труду.

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Таким образом, 25 апреля, 2 мая и 9 мая будут обычными рабочими днями, и оплата за них будет осуществляться в стандартном порядке.

В ведомстве отметили, что такие правила предусмотрены измененным трудовым законодательством, которое действует во время военного положения.

Весной 2022 года должны были быть выходными днями понедельники 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день). Это предусматривает 73-я статья Кодекса законов о труде.

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