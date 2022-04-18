Оккупанты начинают наступление на Донбассе – Генштаб ВСУ

Украинские военные отмечают признаки начала наступательной операции российских войск в Восточной операционной зоне.

Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержании ранее захваченной территории.

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▪️ В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия.

▪️ На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности войск противника не отмечено.

▪️ На Слобожанском направлении группировка врага, в состав которой входят отдельные подразделения 6 общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжает частично блокировать город Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города.

▪️ На Изюмском направлении агрессор действует отдельными подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й и 68-й общевойсковой армии Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Ожидается продолжение попыток наступления на направления Изюм – Славянск и Изюм – Барвенково.

В районе непосредственной близости от границы с Украиной, на территории Белгородской области, отмечается развертывание вертолетных площадок.

▪️ На Донецком и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населённых пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Противник активизировал наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях.

Для наращивания усилий противник продолжает сосредоточение дополнительных танковых и артиллерийских подразделений.

▪️ Продолжаются бои за Мариуполь. Враг производит штурмовые действия в районе морского порта.

▪️ На Южнобужском направлении отдельные подразделения оккупантов продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занимаемых рубежей и обстрелах позиций группировки войск Сил обороны. Враг не прекращает попытки установить полный контроль над территорией Херсонской области. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха нет.

Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изоляцию морского побережья нашего государства, а также ведение разведки.