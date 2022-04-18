Жертв нет: родственники тщетно разыскивают пропавший экипаж крейсера “Москва”
Несмотря на заявления российских СМИ, что в результате “пожара с последующей детонацией боеприпасов” никто из членов экипажа крейсера не пострадал, родственники моряков не могут найти своих родных.
Об этом рассказали журналисты издания The Guardian.
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В течение нескольких дней после того, как крейсер «Москва» затонул в Черном море, Юлия Цывова отчаянно искала информацию о своем сыне Андрее.
Как и сотням других российских семей членов экипажа, ей не сказали, пережил ли он украинский ракетный удар, который потопил российский флагман Черноморского флота.
Затем в понедельник утром ей позвонили из Министерства обороны России и сообщили, что сын мертв.
«Ему было всего 19 лет, он был призывником. Они не сказали мне ничего другого, никакой информации о том, когда будут похороны. Я уверена, что он не единственный, кто умер», — сказала женщина.
Члены семей моряков, служивших на борту «Москвы», требуют ответов, поскольку министерство стремилось скрыть информацию о том, что случилось с судном или его экипажем численностью около 510 человек.
Общее число погибших, раненых и пропавших без вести остается государственной тайной. Смерть Цывова, о которой ранее не сообщалось, является лишь вторым подтвержденным случаем. Еще три семьи публично заявили, что не могут найти своих сыновей, которые служили на борту.
По сообщениям СМИ, число жертв в результате атаки будет намного выше, а усилия по сокрытию информации о погибших сравнивают с инцидентом с подводной лодкой «Курск», в результате которого погибли 118 моряков и который нанес удар по престижу молодого президента Владимира Путина в 2000 году.
«Этот режим никогда не был очень прозрачным в отношении жертв», – сказал Александр Габуев, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги, указывая на военные операции России в Украине и Сирии.
Новая информация о погибших молодых моряках также вернет пристальное внимание к использованию российским правительством призывников в бою, что Путин прямо отрицал в начале войны.
Министерство обороны было вынуждено признать, что оно вернуло призывников после того, как некоторые из них были захвачены в Украине в первые недели войны. При этом военное ведомство заявило, что больше не будет их использовать.
Но несколько родителей членов экипажа «Москвы» рассказали Guardian и другим, что их сыновья на борту корабля действительно были призывниками, а не профессиональными солдатами по контракту.
«Призывник, который не должен видеть активных боевых действий, находится среди пропавших без вести», — написал Дмитрий Шкребец, чей сын Егор был поваром на корабле и числится пропавшим без вести в бою.
«Ребята, как вы можете пропадать без вести среди открытого моря?!!!” – задался риторическим вопросом Шкребец.