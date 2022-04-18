Жертв нет: родственники тщетно разыскивают пропавший экипаж крейсера “Москва”

Несмотря на заявления российских СМИ, что в результате “пожара с последующей детонацией боеприпасов” никто из членов экипажа крейсера не пострадал, родственники моряков не могут найти своих родных.

По предварительной информации, на крейсере погибло несколько десятков человек



Об этом рассказали журналисты издания The Guardian.

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В течение нескольких дней после того, как крейсер «Москва» затонул в Черном море, Юлия Цывова отчаянно искала информацию о своем сыне Андрее.

Как и сотням других российских семей членов экипажа, ей не сказали, пережил ли он украинский ракетный удар, который потопил российский флагман Черноморского флота.

Затем в понедельник утром ей позвонили из Министерства обороны России и сообщили, что сын мертв.

«Ему было всего 19 лет, он был призывником. Они не сказали мне ничего другого, никакой информации о том, когда будут похороны. Я уверена, что он не единственный, кто умер», — сказала женщина.

Члены семей моряков, служивших на борту «Москвы», требуют ответов, поскольку министерство стремилось скрыть информацию о том, что случилось с судном или его экипажем численностью около 510 человек.

Общее число погибших, раненых и пропавших без вести остается государственной тайной. Смерть Цывова, о которой ранее не сообщалось, является лишь вторым подтвержденным случаем. Еще три семьи публично заявили, что не могут найти своих сыновей, которые служили на борту.

По сообщениям СМИ, число жертв в результате атаки будет намного выше, а усилия по сокрытию информации о погибших сравнивают с инцидентом с подводной лодкой «Курск», в результате которого погибли 118 моряков и который нанес удар по престижу молодого президента Владимира Путина в 2000 году.

«Этот режим никогда не был очень прозрачным в отношении жертв», – сказал Александр Габуев, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги, указывая на военные операции России в Украине и Сирии.

Новая информация о погибших молодых моряках также вернет пристальное внимание к использованию российским правительством призывников в бою, что Путин прямо отрицал в начале войны.

Министерство обороны было вынуждено признать, что оно вернуло призывников после того, как некоторые из них были захвачены в Украине в первые недели войны. При этом военное ведомство заявило, что больше не будет их использовать.

Но несколько родителей членов экипажа «Москвы» рассказали Guardian и другим, что их сыновья на борту корабля действительно были призывниками, а не профессиональными солдатами по контракту.

«Призывник, который не должен видеть активных боевых действий, находится среди пропавших без вести», — написал Дмитрий Шкребец, чей сын Егор был поваром на корабле и числится пропавшим без вести в бою.

«Ребята, как вы можете пропадать без вести среди открытого моря?!!!” – задался риторическим вопросом Шкребец.