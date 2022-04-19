Главная » Украина » Политика
11:03 19 Апреля 2022 0 Комментарии
У Зеленского озвучили способ быстро закончить войну
Для быстрого окончания войны нужно нефтяное и газовое эмбарго против России и оружие для Украины.
Михаил Подоляк
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Единственный способ быстро закончить войну вооружить Украину и обескровить Украину через нефтяное и газовое эмбарго», – написал он.
Подоляк также отметил, что, по мнению ведущих аналитиков,, затяжная война может повлечь продовольственный кризис по всему миру.
«Кто выбирает закрывать глаза на войну, боясь роста цен, получит и то, и другое», – пояснил Подоляк.
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссийские войска начали штурм «Азовстали» в Мариуполе
19.04.2022 10:09
ТОРСравнение приложений БК 1win и Melbet
19.04.2022 09:49
ТОР