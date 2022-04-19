У Зеленского озвучили способ быстро закончить войну

Для быстрого окончания войны нужно нефтяное и газовое эмбарго против России и оружие для Украины.

Михаил Подоляк



Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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«Единственный способ быстро закончить войну вооружить Украину и обескровить Украину через нефтяное и газовое эмбарго», – написал он.

Подоляк также отметил, что, по мнению ведущих аналитиков,, затяжная война может повлечь продовольственный кризис по всему миру.

«Кто выбирает закрывать глаза на войну, боясь роста цен, получит и то, и другое», – пояснил Подоляк.