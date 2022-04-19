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13:33 19 Апреля 2022 0 Комментарии
Венгрия отказалась поддержать эмбарго на нефть и газ из РФ
Венгрия не поддержит никаких санкций в отношении российской нефти и газа.
Об этом сообщило Reuters со ссылкой на слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Он подтвердил предыдущую позицию правительства.
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По словам министра, поставки российского газа в Венгрию идут без каких-либо сбоев.
Напомним, Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против России готовит нефтяное эмбарго, которое планируют вводить поэтапно, чтобы зависимые страны успели найти альтернативных поставщиков нефтепродуктов.
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