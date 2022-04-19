Главная » Украина » Общество
15:04 19 Апреля 2022 109 Комментарии
Зеленский попросил Раду продлить военное положение в Украине
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О продлении срока действия военного положения в Украине».
Военное положение продлят предположительно на 30 дней
Информация об этом размещена на сайте Верховной Рады.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Глава государства внес в парламент этот проект закона 19 апреля. Документ передан на рассмотрение руководству ВР.
Сам текст законопроекта №7300 еще не опубликован.
Ранее президент продлил в Украине военное положения продолжающееся с 05.30 26 марта сроком на 30 суток.
Loading...
Новости по теме
ТОРГреция захватила российский танкер в рамках санкций ЕС
19.04.2022 14:26
ТОР«Воскресший» Шойгу высказался о войне с Украиной
19.04.2022 14:13