Зеленский попросил Раду продлить военное положение в Украине

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О продлении срока действия военного положения в Украине».

Военное положение продлят предположительно на 30 дней



Информация об этом размещена на сайте Верховной Рады.

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Глава государства внес в парламент этот проект закона 19 апреля. Документ передан на рассмотрение руководству ВР.

Сам текст законопроекта №7300 еще не опубликован.

Ранее президент продлил в Украине военное положения продолжающееся с 05.30 26 марта сроком на 30 суток.