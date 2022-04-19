Пятый обмен пленными состоялся: известно количество вернувшихся домой украинцев

Во вторник, 19 апреля, Украина обменяла 60 военнослужащих и 16 гражданских.

Верещук рассказала о пятом обмене пленными



Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Она уточнила, что среди военных 10 офицеров.

“Это был пятый обмен пленными. Всего 76 человек”, – написала Верещук.