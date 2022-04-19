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15:25 19 Апреля 2022 127 Комментарии
Пятый обмен пленными состоялся: известно количество вернувшихся домой украинцев
Во вторник, 19 апреля, Украина обменяла 60 военнослужащих и 16 гражданских.
Верещук рассказала о пятом обмене пленными
Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
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Она уточнила, что среди военных 10 офицеров.
“Это был пятый обмен пленными. Всего 76 человек”, – написала Верещук.
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