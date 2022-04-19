Враг рвется на Запорожье: началось массированное наступление

В Запорожской области обострилась ситуация под Пологами, где началось массированное наступление российских войск.

Российские войска начали массированную атаку под Пологами



Об этом в эфире телемарафона UA разом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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«На линии соприкосновения в Запорожской области под Пологами обострилась ситуация, ВСУ держат линию соприкосновения, но наступление массированное», – заявил Старух.

По его словам, в течение месяца на линии столкновения велись бои разной интенсивности. Однако за последние сутки они значительно активизировались, также усилились вражеские обстрелы населенных пунктов.

Отметим, что Пологи ещё в марте были захвачены российскими войсками. Сейчас армия РФ пытается идти в наступление от Полог на север – в сторону Гуляйполя.

По мнению экспертов, задача российских войск в ближайшие дни взять Гуляйполе и закрепится на линии с Пологами. Это необходимо им для создания плацдарма и возможного продвижения к Запорожью.