Сегодня из Мариуполя попытаются эвакуировать людей, – Верещук

Украине удалось согласовать на среду, 20 апреля, гуманитарный коридор для эвакуации людей из Мариуполя.

Покинуть город смогут женщины, дети и старики



Об этом сообщила вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Выбраться из Мариуполя смогут женщины, дети и пожилые люди.

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Сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.

Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

“Учитывая очень сложную ситуацию безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения. Итак, прошу следить за соответствующими официальными сообщениями.Мы приложим все усилия, чтобы все сработало как следует”, – сообщила Верещук.