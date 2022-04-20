Истребителей больше, чем две недели назад: ВСУ получили новые самолеты от союзников

Украинские военные получили от союзников новые боевые самолеты, а также запчасти для ремонта авиационной техники.

Украина получила новые самолеты и запчасти



Об этом сообщило Reuters со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Украина бросила вызов прогнозам союзников и военных экспертов, не только сохранив свои военно-воздушные силы в рабочем состоянии почти через два месяца после начала вторжения России, но и пополнив их запасы.

Кирби не сообщил подробностей о том, какие страны предоставили самолеты, но признал что такие поставки были и сейчас у Украины больше работоспособных истребителей, чем две недели назад.

Представитель Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не предоставлял Киеву никаких самолетов.

«Мы, конечно, помогли с поставкой некоторых дополнительных запасных частей, которые помогли с их потребностями в самолетах, но мы не передавали целые самолеты», – сказал Кирби.

Тем не менее, это может скоро измениться. Соединенные Штаты объявили о планах по передаче Украине вертолетов российского производства, которые когда-то предназначались для Афганистана.