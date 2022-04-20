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10:55 20 Апреля 2022 0 Комментарии
Из-за провалов на фронте Москва начала чистки в руководстве “ЛНР”
Сотрудники российской ФСБ арестовали “министра внутренних дел ЛНР” генерал-майора Игоря Александровича Корнета.
“Министр внутренних дел ЛНР” Игорь Корнет
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Сейчас Корнет содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове на Дону.
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Также разведчики уточняют, что арест «министра внутренних дел ЛНР» вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства «республики», которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квази-государства.
“Со стороны председателя «ЛНР» Пасечника Л. И. прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности”, – сказано в сообщении.
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