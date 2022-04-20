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11:18 20 Апреля 2022 Просмотров 160   КомментариевКомментарии

Норвегия передала Украине эффективные комплексы ПВО Mistral: что это такое

Норвегия передала Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral, которые предназначены для поражения вертолетов и самолетов на малых высотах.

Комплексы Mistral имеют две модификации

Об этом сообщило норвежское издание Regjeringen.

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«Система ПВО «Мистраль» является эффективным оружием, которое использовалось в ВМС и принесет большую пользу Украине», — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Правительство страны безвозмездно передало из арсенала Вооруженных сил зенитные около 100 ракет Mistral.

Это тип противовоздушной обороны, который Вооруженные силы Норвегии планировали заменить. Поэтому передача их Украине не окажет серьезного воздействия на национальный оперативный потенциал.

«Ракета будет выведена из эксплуатации вооруженными силами Норвегии, но это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет большую пользу Украине. Другие страны также пожертвовали аналогичные системы вооружений”, – уточнил министр обороны.

Комплекс имеет две модификации.

Albi

Представляет собой съёмный обитаемый боевой модуль башенного типа на две ракеты, предназначается для оборудования/переоборудования единиц авто- и бронетехники в самоходный ЗРК. Элементы пускового устройства взаимозаменяемы с переносным вариантом. Может оснащаться радиолокационным запросчиком.

Atlas

Представляет собой ограниченно носимую вращающуюся установку с направляющими на две ракеты и сиденьем оператора. Может размещаться в открытом автомобильном кузове или на стационарной огневой позиции.

Одна из модификаций Mistral

Одна из модификаций Mistral

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