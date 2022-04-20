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13:16 20 Апреля 2022 96 Комментарии
Мяч на стороне Киева: Россия передала Украине проект договора в рамках переговоров
Россия передала Украине проект договора в рамках переговорного процесса с «четкими формулировками».
Песков сообщил о документах, переданных Киеву
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
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Он также отметил, что отметил, что Москва теперь ждет ответ.
«В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа», – заявил Песков.
При этом он в очередной раз обвинил Украину в несогласованной позиции, которая якобы «имеет очень плохие последствия».
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