Мяч на стороне Киева: Россия передала Украине проект договора в рамках переговоров

Россия передала Украине проект договора в рамках переговорного процесса с «четкими формулировками».

Песков сообщил о документах, переданных Киеву



Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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Он также отметил, что отметил, что Москва теперь ждет ответ.

«В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа», – заявил Песков.

При этом он в очередной раз обвинил Украину в несогласованной позиции, которая якобы «имеет очень плохие последствия».