НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
13:16 20 Апреля 2022 Просмотров 96   КомментариевКомментарии

Мяч на стороне Киева: Россия передала Украине проект договора в рамках переговоров

Россия передала Украине проект договора в рамках переговорного процесса с «четкими формулировками».

Песков сообщил о документах, переданных Киеву

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он также отметил, что отметил, что Москва теперь ждет ответ.

«В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа», – заявил Песков.

При этом он в очередной раз обвинил Украину в несогласованной позиции, которая якобы «имеет очень плохие последствия».

Loading...

Новости по теме

ТОР
20.04.2022 12:33
Масштабы жертв в Мариуполе будут страшнее, чем в Буче – Reuters
ТОР
20.04.2022 12:15
КАМАЗами вывозят трупы и бросают технику, – Гайдай о потерях РФ на Луганщине
ТОР
20.04.2022 11:18
Норвегия передала Украине эффективные комплексы ПВО Mistral: что это такое
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Война может прийти в ваши города: мэр Мелитополя эмоционально выступил перед Европарламентом

19:07  Мир

Зеленский встретился в Киеве с Мишелем: обсудили вступление Украины в ЕС

17:53  Украина

Российские элиты начали понимать, что решение Путина о войне было катастрофической ошибкой – Bloomberg

17:44  Мир

Стало известно, зачем Путину референдумы в Херсонской и Запорожской областях

13:53  Украина

Центр Москвы в густом черном дыму: возле мэрии пожар. Видео

13:25  Мир

Мяч на стороне Киева: Россия передала Украине проект договора в рамках переговоров

13:16  Украина

Масштабы жертв в Мариуполе будут страшнее, чем в Буче – Reuters

12:33  Украина

КАМАЗами вывозят трупы и бросают технику, – Гайдай о потерях РФ на Луганщине

12:15  Украина

Норвегия передала Украине эффективные комплексы ПВО Mistral: что это такое

11:18  Мир

Из-за провалов на фронте Москва начала чистки в руководстве “ЛНР”

10:55  Мир

Истребителей больше, чем две недели назад: ВСУ получили новые самолеты от союзников

09:40  Мир

Сегодня из Мариуполя попытаются эвакуировать людей, – Верещук

09:27  Украина

Apple отключил приложение TikTok для россиян

09:13  Мир

До попадания украинских ракет крейсер “Москва” шел на захват Одессы

08:50  Мир

“Азовсталь” разбомблен и полностью уничтожен – полк “Азов”

19:32  Украина

ВСУ перешли в контрнаступление на Донбассе: враг несет потери

19:00  Украина

Появилось видео гигантского взрыва на “Азовстали”

18:39  Украина

Российские элиты начали понимать, что решение Путина о войне было катастрофической ошибкой – Bloomberg

17:44 Мир

Стало известно, зачем Путину референдумы в Херсонской и Запорожской областях

13:53 Украина

Центр Москвы в густом черном дыму: возле мэрии пожар. Видео

13:25 Мир

КАМАЗами вывозят трупы и бросают технику, – Гайдай о потерях РФ на Луганщине

12:15 Украина

“Азовсталь” разбомблен и полностью уничтожен – полк “Азов”

19:32 Украина

Появилось видео гигантского взрыва на “Азовстали”

18:39 Украина

Взрыв слышали за 100 км: на «Азовсталь» сбросили мощную бомбу

17:21 Украина

Враг рвется на Запорожье: началось массированное наступление

16:45 Украина

Британия передаст Украине ракетные комплексы Stormer: в чем их сила

16:32 Мир

«Воскресший» Шойгу высказался о войне с Украиной

14:13 Мир

Битва за Донбасс станет крупнейшим танковым боем со времен Второй мировой

13:56 Мир

Новости | NetGameSlots.com