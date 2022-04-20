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17:44 20 Апреля 2022 Просмотров 225   КомментариевКомментарии

Российские элиты начали понимать, что решение Путина о войне было катастрофической ошибкой – Bloomberg

Некоторые люди в российской элите опасаются, что вторжение было катастрофической ошибкой, но говорят, что российский президент Владимир Путин не смягчится и не рискнет потерять власть.

Решение о вторжении Путин принимал с горсткой ястребов

Об этом написало издание Bloomberg.

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Спустя почти восемь недель после того, как Путин ввел войска в Украину, на фоне растущих военных потерь и беспрецедентной международной изоляции, небольшое, но растущее число высокопоставленных кремлевских инсайдеров тихо ставят под сомнение его решение начать войну.

Они считают, что вторжение было катастрофической ошибкой, которая отбросит страну назад на годы.

Пока эти люди не видят никаких шансов на то, что российский президент изменит курс. По их словам, все больше и больше полагаясь на сужающийся круг бескомпромиссных советников, Путин отвергает попытки других чиновников предупредить его о калечащих экономических и политических издержках.

Безусловно, поддержка войны Путина остается глубокой среди большей части российской элиты, и многие инсайдеры публично и в частном порядке принимают кремлевский нарратив о том, что конфликт с Западом неизбежен и что экономика адаптируется к широким санкциям, введенным США и их союзниками.

При этом и общественная поддержка остается сильной, поскольку первоначальный шок и срыв от санкций уступили место своего рода сюрреалистической стабильности в России.

Тем не менее, все больше и больше высокопоставленных инсайдеров приходят к выводу, что приверженность Путина продолжению вторжения обречет Россию на годы изоляции и повышенной напряженности. Это приведет к тому, что ее экономика будет искалечена, ее безопасность поставлена под угрозу, а ее глобальное влияние уничтожено.

Несколько бизнес-магнатов сделали завуалированные заявления, ставящие под сомнение стратегию Кремля, но многие влиятельные игроки слишком боятся расширения подавления инакомыслия, чтобы публично выражать свою обеспокоенность.

Высокопоставленные чиновники пытались объяснить президенту, что экономические последствия санкций будут разрушительными, стирая два десятилетия роста и более высокого уровня жизни, которые Путин обеспечил во время своего правления..

По словам двух человек, за несколько недель, прошедших с начала вторжения, круг советников и контактов Путина еще больше сузился по сравнению с ограниченной группой сторонников жесткой линии, с которыми он регулярно консультировался раньше.

По словам этих людей, решение о вторжении было принято Путиным и лишь горсткой ястребов, включая министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Критики не видят никаких признаков того, что Путин еще готов рассмотреть вопрос о прекращении вторжения, учитывая потери или пойти на серьезные уступки, необходимые для достижения прекращения огня. Учитывая его тотальное господство над политической системой, альтернативные взгляды укореняются только в частном порядке.

Ограниченная информация способствовала просчету Кремля в первые дни наступления, сделав ставку на более широкую поддержку среди украинских войск и чиновников, а также на более быстрый военный прогресс.

Российский лидер также недооценил своего украинского коллегу, изначально воспринимая его слабым.

Роман Абрамович, миллиардер, который помог посредничеству в до сих пор неудачных мирных переговорах, должен был лишить Путина его убежденности в том, что президент Украины Владимир Зеленский, бывший комедийный актер, покинет страну, как только начнется вторжение.

Внутри главного преемника КГБ, Федеральной службы безопасности, растет разочарование провалом вторжения до сих пор, считает эксперт по российским спецслужбам Андрей Солдатов. Другие ожидали, что боевые действия продлятся не более нескольких недель.

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