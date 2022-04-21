Озвучена странная дата псевдореферендума оккупантов на Херсонщине

Российские оккупанты запланировали проведение псевдореферендума в Херсонской области на 27 апреля.

Жители Херсонщины не признают оккупационную власть



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”. Стоит отметить, что мероприятие намечено на среду – будний день.

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“Пытаясь ускорить узаконение оккупационных властей, как всегда пренебрегают всеми законами и нормами. То, что референдум назначен среди недели, в рабочий день дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии известен результат”, – сказано в сообщении.

Также украинские военные рассказали, что некоторые населенные пункты области находятся под постоянными обстрелами.