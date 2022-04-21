Россия ввела санкции против Цукерберга и еще 28 известных американцев: полный список

Россия ввела санкции против 29 граждан США, среди которых основатель Facebook Марк Цукерберг, вице-президент США Камала Харрис, спикер Пентагона Джон Кирби и жена госскретаря США Блинкена.

Цукербергу пожизненно запретили въезд в Россию



Об этом сообщило РИА Новости. Всем им запрещено въезжать в Россию на бессрочной основе.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Также в число подсанкционных лиц попали бизнесмены, представители органов власти и медиа.

Также РФ ввела санкции в отношении 61 гражданина Канады,

Полный список американцев, которым запрещен въезд в Россию, теперь выглядит так:

1. Камала Харрис (Kamala Devi Harris) – вице-президент США;

2. Кэтлин Хикс (Kathleen Holland Hicks) – первый заместитель министра обороны;

3. Кристофер Грэйди (Christopher Watson Grady) – заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов;

4. Джон Кирби (John Francis Kirby) – заместитель министра обороны, официальный представитель Министерства обороны;

5. Рональд Кляйн (Ronald Klain) – руководитель Аппарата Белого дома;

6. Эйван Райан (Evan Maureen Ryan) – секретарь президентского кабинета, супруга Государственного секретаря Э.Блинкена;

7. Маргарет Гудлэндер (Margaret Goodlander) – советник министра юстиции, супруга помощника Президента США по национальной безопасности Дж.Салливана;

8. Дуглас Эмхоф (Douglas Craig Emhoff) – супруг вице-президента К. Харрис;

9. Роберт Каган (Robert Kagan) – политолог, супруг старшего заместителя государственного секретаря В.Нуланд;

10. Эдвард Прайс (Edward Price) – официальный представитель государственного департамента;

11. Ричард/Рэйчел Левин (Richard/Rachel Levine) – заместитель министра здравоохранения;

12. Брайан Мойнихан (Brian Thomas Moynihan) – председатель и главный исполнительный директор «Бэнк оф Америка»;

13. Марк Цукерберг (Mark Elliot Zuckerberg) – соучредитель и глава совета директоров компании «Мета» (бывшей «Фейсбук»);

14. Кэти Уорден (Kathy Warden) – президент и главный исполнительный директор компании «Нортроп Груманн корпорэйшн»;

15. Фиби Новакович (Phebe Novakovic) – президент компании «Дженерал дайнемикс»;

16. Майкл Петтерс (Michael Petters) – президент компании «Хантингтон Ингаллс индастриз»;

17. Уильям Браун (William Brown) – президент компании «Эл-3 Харрис текнолоджис»;

18. Вахид Наваби (Wahid Nawabi) – президент компании «Аэровайронмент»;

19. Роджер Кроун (Roger Krone) – президент компании «Лейдос»;

20. Горацио Розански (Horacio Rozanski) – президент компании «Буз Аллен Хэмилтон»;

21. Эйлин Дрейк (Eilee Drake) – президент компании «Аэроджет рокетдайн»;

22. Дэвид Дептуа (David Deptua) – руководитель исследовательского института «Митчелл инститьют оф эйроспейс стадиз»;

23. Райан Рослански (Ryan Roslansky) – главный исполнительный директор социальной сети «Линкедин»;

24. Джордж Стефанопулос (George Robert Stephanopoulos) – ведущий телеканала «Эй-Би-Си»;

25. Мэтью Крониг (Matthew Kroenig) – заместитель директора НПО «Центр по стратегической безопасности Б.Скоукрофта»;

26. Дэвид Игнатиус (David Reynolds Ignatius) – журналист, эксперт «Центра В.Вильсона»;

27. Эдвард Асеведо (Edward Acevedo) – бывший член законодательного собрания штата Илллинойс, эксперт «Центра В.Вильсона»;

28. Кевин Ротрок (Kevin Rothrock) – эксперт «Центра В.Вильсона», главный редактор англоязычной версии медиапортала «Медуза»;

29. Бианна Витальевна Голодрыга (Bianna Vitalievna Golodryga) – старший международный аналитик телеканала «Си-Эн-Эн».