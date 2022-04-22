Стало известно, почему Путин отказался штурмовать “Азовсталь”

Решение Путина заблокировать “Азовсталь”, вероятно, указывает на желание сдержать украинское сопротивление в Мариуполе и высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины.

Путину нужны быстрые победы к 9 мая, а не затяжное противостояние в Мариуполе



Об этом сказано в сообщении британской разведки.

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По ее данным, полномасштабное наземное наступление России на завод, вероятно, повлечет за собой значительные потери русских военных, что еще больше снизит их общую боевую эффективность.

На востоке Донбасса продолжаются тяжелые обстрелы и бои, поскольку Россия стремится продвинуться дальше к населенным пунктам, включая Красный Лиман, Бугайкву, Барвинково, Лиман и Попасную, в рамках своих планов в регионе.

Также отмечается, что россияне продолжают нести потери. Чтобы попытаться восстановить свои истощенные силы, они прибегли к транзиту неработоспособного оборудования обратно в Россию для ремонта.