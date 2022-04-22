Концлагеря и строительство городов в Сибири: озвучен план Путина и Шойгу для украинцев

Российское руководство планировало вывозить украинцев в концлагеря в Сибири и заставлять строить там новые города.

Путин и Шойгу собирались отправлять украинцев в Сибирь



Об этом рассказал в интервью Суспильному секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам в России не считают, что Украина является государством, и у Кремля есть план, как ликвидировать Украину.

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“Прописан план, как это должно было происходить. Концлагеря, затем должны были отправлять наших граждан на строительство в Сибирь 3-5 городов, которые определили Путин совместно с Шойгу, когда они там шаркали, что они должны были бы строить за счет наших граждан Сибирь. Таков был их план”, – рассказал Данилов.

Он добавил, что этот план начался с большой статьи Шойгу под названием «О новых городах Сибири», которая вышла 6 сентября 2021 года.

В ней Шойгу прямо озвучил свой план — построить от 3 до 5 крупных городов от 300 тысяч до миллиона населения. И, по мнению Данилова, предполагалось, что этим должны заняться украинцы.