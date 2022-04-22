Встречи Путина и Шойгу не было, это спецэффекты – МВД

Последней встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу, где речь шла о Мариуполе, могло на самом деле не быть.

Такое мнение в эфире национального телемарафона UA разом высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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Видео этой странной встречи привлекло к себе внимание странными движениями Путина, когда он хватался руками за стол.

В МВД отметили еще одну странность – собеседники находились на очень близком расстоянии, что нехарактерно для встреч главы Кремля.

За последний год, как отметил советник главы МВД, не было ни одной встречи, где Путин сидел бы так близко к своему собеседнику.

Денисенко предположил, что россияне снова использовали спецэффекты.

«Судя по всему, Путин сидит у телевизора, а Шойгу – это примонтированный человек на видео», – предположил он.

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Как сообщали Власти, 21 апреля президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и приказал отменить штурм промзоны в Мариуполе, поскольку считает его нецелесообразным.