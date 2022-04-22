Названы три сценария российского наступления на Донбассе: карты
Существует три потенциальных сценария возможных действий армии РФ при наступлении на Донбассе – большое окружение, дробление фронта и малое окружение.
Возможные варианты российского «большого наступления» проанализировало издание «Медуза».
По мнению издания, пока нельзя сделать однозначный вывод, на каких именно направлениях будет развиваться наступление.
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Очевидно, что подготовка операции затягивается, поскольку ставки слишком высоки, а от формы операции, вероятно, может зависеть исход войны.
Сценарий № 1. Большое окружение
Российская армия может нанести встречные удары с севера (с плацдарма южнее Изюма) через Барвенково и с юга (из района Великой Новоселки и Гуляйполя) — чтобы окружить всю украинскую группировку в Донбассе.
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Что говорит за этот вариант. На этом направлении нет ни крупных агломераций, ни долговременных украинских укреплений. В случае успеха такая операция могла бы приблизить российское руководство к достижению политических целей: взятию под контроль всей территории Донецкой и Луганской областей и поражению значительной части украинской армии. Окружение десятков тысяч украинских солдат позволило бы Кремлю вести переговоры с Киевом с позиции силы.
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Что говорит против этого варианта. Шансов на успех у такой большой операции, как сейчас кажется, нет. Чтобы реализовать такой масштабный план, российским войскам нужно не только с боями пройти с севера и юга более 120 километров, но и создать надежный заслон на флангах: от возможных украинских контратак со стороны Харькова, Полтавы, Днепра и Запорожья с одной стороны и изнутри «котла» (Славянск, Краматорск) — с другой. Весьма вероятный исход такой операции — остановка наступления под фланговыми ударами украинской армии.
Сценарий № 2. Дробление фронта
Этот вариант предусматривает несколько последовательных операций меньшего масштаба, которые могут дезорганизовать оборону и истощить силы украинской армии.
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Что говорит за этот вариант. Обладая инициативой, можно концентрировать превосходящие силы против разных украинских группировок.
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Что говорит против этого варианта. Такая борьба не сулит Кремлю быстрой победы и достижения политических целей. Есть риск перехода к войне на истощение, в которой украинские силы могут иметь преимущество: в стране идет мобилизация, которая снабжает армию подкреплениями в живой силе, а Запад продолжает (хотя и медленно) наращивать поставки тяжелого вооружения. Россия же по-прежнему воюет армией мирного времени.
Сценарий № 3. Малое окружение
Этот сценарий подразумевает попытку прорвать фронт ударами навстречу с плацдарма южнее Изюма (через Славянск и Краматорск) и из района Донецка.
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Что говорит за этот вариант. Наступление с меньшим замахом, чем в первом сценарии, в случае успеха приблизит Кремль к достижению политических целей, но с меньшим риском растянуть войска.
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Что говорит против этого варианта. Наступать нужно через укрепленные районы вокруг Краматорска на севере и вокруг Донецка на юге. Вполне вероятно, такое наступление не приведет к прорыву; неудача же принесет все минусы первого и второго вариантов: вероятны как истощение при штурмах укрепленных позиций, так и потери от украинских контратак на флангах.