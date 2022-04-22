Названы три сценария российского наступления на Донбассе: карты

Существует три потенциальных сценария возможных действий армии РФ при наступлении на Донбассе – большое окружение, дробление фронта и малое окружение.

РФ может развить на Донбассе три сценария "большого наступления"



Возможные варианты российского «большого наступления» проанализировало издание «Медуза».

По мнению издания, пока нельзя сделать однозначный вывод, на каких именно направлениях будет развиваться наступление.

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Очевидно, что подготовка операции затягивается, поскольку ставки слишком высоки, а от формы операции, вероятно, может зависеть исход войны.

Сценарий № 1. Большое окружение

Российская армия может нанести встречные удары с севера (с плацдарма южнее Изюма) через Барвенково и с юга (из района Великой Новоселки и Гуляйполя) — чтобы окружить всю украинскую группировку в Донбассе.

Что говорит за этот вариант. На этом направлении нет ни крупных агломераций, ни долговременных украинских укреплений. В случае успеха такая операция могла бы приблизить российское руководство к достижению политических целей: взятию под контроль всей территории Донецкой и Луганской областей и поражению значительной части украинской армии. Окружение десятков тысяч украинских солдат позволило бы Кремлю вести переговоры с Киевом с позиции силы.

Что говорит против этого варианта. Шансов на успех у такой большой операции, как сейчас кажется, нет. Чтобы реализовать такой масштабный план, российским войскам нужно не только с боями пройти с севера и юга более 120 километров, но и создать надежный заслон на флангах: от возможных украинских контратак со стороны Харькова, Полтавы, Днепра и Запорожья с одной стороны и изнутри «котла» (Славянск, Краматорск) — с другой. Весьма вероятный исход такой операции — остановка наступления под фланговыми ударами украинской армии.

Сценарий № 2. Дробление фронта

Этот вариант предусматривает несколько последовательных операций меньшего масштаба, которые могут дезорганизовать оборону и истощить силы украинской армии.

Что говорит за этот вариант. Обладая инициативой, можно концентрировать превосходящие силы против разных украинских группировок.

Что говорит против этого варианта. Такая борьба не сулит Кремлю быстрой победы и достижения политических целей. Есть риск перехода к войне на истощение, в которой украинские силы могут иметь преимущество: в стране идет мобилизация, которая снабжает армию подкреплениями в живой силе, а Запад продолжает (хотя и медленно) наращивать поставки тяжелого вооружения. Россия же по-прежнему воюет армией мирного времени.

Сценарий № 3. Малое окружение

Этот сценарий подразумевает попытку прорвать фронт ударами навстречу с плацдарма южнее Изюма (через Славянск и Краматорск) и из района Донецка.