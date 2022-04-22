Путин объяснил главе Евросовета, почему не захотел штурмовать “Азовсталь”

Президент РФ Владимир Путин заявил главе Европейского совета Шарлю Мишелю, что приказал отменить штурм “Азовстали” в Мариуполе из-за принципа гуманности.

Путин встретился в Москве с Мишелем



Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Владимир Путин изложил принципиальные оценки в связи со «специальной военной операцией» по защите «республик» Донбасса. Отмечено, что после «освобождения» Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода Азовсталь», – сказано в сообщении.

Путин также якобы рассказал Мишелю «о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий».

Также в Кремле обратили внимание на “безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию в Украине военным путем, а также игнорирование «многочисленных военных преступлений украинских силовиков».

В сообщении также отмечается, что Мишель призвал Путина провести прямой контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Такая возможность зависит от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения», – заявили в Кремле.