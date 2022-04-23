После потери “Москвы” российский флот обстреливает Украину ракетами с подлодок

После потопления ракетного крейсера «Москва» российский флот стал более осторожным и теперь производит запуски ракет по Украине с подводных лодок.

В Черном море находится по крайней мере четыре подлодки класса Klio



Об этом написало издание The Times.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Ростов-на-Дону» и другие российские субмарины класса «Варшавянка» вооружены ракетами «Калибр», которые регулярно прилетают по украинской территории.

Ракеты запускаются с глубины в 50 метров, поэтому поразить подлодки практически невозможно.

Но военные эксперты говорят, что для перезарядки подлодки длительное время вынуждены стоять в портах в надводном положении.

Как пишет издание, эксперты отмечают, что подлодки класса Kilo регулярно пополняют запас ракет большой дальности и боеголовок в российских портах и снова уходят под воду.

Так, расследователь Бенджамин Питтет опубликовал фото со спутника от 15 апреля, на котором, предположительно, зафиксировано, как в порту оккупированного Севастополя на российскую подлодку загружают ракеты “Калибр”.

По словам аналитика Саттона, в Черном море находятся по меньшей мере четыре российских подлодки класса Kilo, которые могут запускать ракеты “Калибр” с дальностью стрельбы до 2500 километров.