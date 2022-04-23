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19:23 23 Апреля 2022 Просмотров 509   КомментариевКомментарии

Украинские военные ликвидировали двух российских генералов, третий при смерти

В результате удара по командному пункту войск РФ на Херсонщине ликвидированы два российских генерала, один тяжело ранен.

Три российских генерала выведены из строя

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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“22 апреля Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевойсковой Армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области”, – сказано в сообщении.

В результате поражения  уничтожены два генерала оккупантов, один тяжело ранен и в критическом состоянии эвакуирован.

Разведчики пообещали установить персональные данные убитых захватчиков.

Как сообщали Власти, украинские военные уничтожили командный пункт российской армии в Херсонской области, где находилось около 50 военных.

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