Украинские военные ликвидировали двух российских генералов, третий при смерти

В результате удара по командному пункту войск РФ на Херсонщине ликвидированы два российских генерала, один тяжело ранен.

Три российских генерала выведены из строя



Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“22 апреля Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевойсковой Армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области”, – сказано в сообщении.

В результате поражения уничтожены два генерала оккупантов, один тяжело ранен и в критическом состоянии эвакуирован.

Разведчики пообещали установить персональные данные убитых захватчиков.

Как сообщали Власти, украинские военные уничтожили командный пункт российской армии в Херсонской области, где находилось около 50 военных.