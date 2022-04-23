Канада поставит Украине высокоточные снаряды M982 Excalibur: на что они способны. Видео

Канада передаст Украине гаубицы M777 и снаряды к ним, в том числе и новые высокоточные боеприпасы Excalibur.

Снаряды Excalibur спсосбны точно поражать цели на дальних расстояниях



Об этом сообщил Милитарный со ссылкой на CBS.

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Медиа получило подтверждение из трех источников отправки в Украину четырех 155-мм буксированных гаубиц M777.

Следует отметить, что Канада в общей сложности владеет 37 такими пушками. Украина получит оружие из запасов 1 полка Королевской канадской конной артиллерии.

Министр обороны Канады Анита отметила, что ряд гаубиц M777 был отправлен в Украину совместно с американскими союзниками.

Также Канада направила неопределенное количество 155-мм боеприпасов.

Кроме того, Украина получит и высокоточные дальнобойные снаряды Excalibur. Определенное количество этих боеприпасов осталось в Канаде после участия в войне в Афганистане.

M982 Excalibur – 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности. Созданы в сотрудничестве Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors.

Excalibur приводится с помощью GPS и может поражать цели на расстоянии до 60 км. А в декабре 2020 года в ходе испытаний армия США успешно поразила цель на расстоянии 70 км. Вес – 44 кг, вес боевой части – 22 кг.

Опыт применения в Ираке показал высокую точность и эффективность оружия – 92% попаданий были с погрешностью менее 4 метров.

Есть версии “умного” боеприпаса способны поражать движущиеся цели.

В то же время крайне важно то, что вести огонь Excalibur-ом можно из любой современной артиллерийской системы стандарта НАТО.

Это могут быть прицепные американские гаубицы M777, колесные французские CAESAR, немецкие гусеничные PzH 2000 или британские AS90 Braveheart, главное – наличие цифровой системы управления для программирования снаряда.

Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон объявил об оперативной поставке в Украину тяжелой артиллерии, в частности 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar.