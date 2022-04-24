ВСУ освободили 8 сел в Херсонской области: десятки уничтоженных россиян
В Херсонской области в ответ на попытку войск РФ активизироваться в Херсонской области ВСУ нанесли оккупантам потери и освободили 8 населенных пунктов.
Об этом сообщило Оперативное командование «Юг».
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По информации украинских военных, россияне пытались безрезультатно провести штурмовые действия в направлении Александровки и Таврического. Также враг предпринял неудачную попытку завладеть Николаевкой.
“Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отражены. Наши подразделения с позиций наблюдательных постов возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области”, – сказано в сообщении.
ВСУ удалось уничтожить 74 оккупанта и 13 единиц техники. А именно:
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2 танка;
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систему реактивного залпового огня;
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6 единиц бронированной и инженерной техники;
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4 БПЛА-разведчики.