ВСУ освободили 8 сел в Херсонской области: десятки уничтоженных россиян

В Херсонской области в ответ на попытку войск РФ активизироваться в Херсонской области ВСУ нанесли оккупантам потери и освободили 8 населенных пунктов.

ВСУ нанесли серьезный урон живой силе и технике врага



Об этом сообщило Оперативное командование «Юг».

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По информации украинских военных, россияне пытались безрезультатно провести штурмовые действия в направлении Александровки и Таврического. Также враг предпринял неудачную попытку завладеть Николаевкой.

“Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отражены. Наши подразделения с позиций наблюдательных постов возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области”, – сказано в сообщении.

ВСУ удалось уничтожить 74 оккупанта и 13 единиц техники. А именно: