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Главная » Мир » Политика
15:23 24 Апреля 2022 Просмотров 66   КомментариевКомментарии

Зеленский поговорил с Эрдоганом перед его общением с Путиным: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед встречей последнего с главой РФ Владимиром Путиным обсудили по телефону несколько “горячих” вопросов.

Зеленский и Эрдоган обсудили важные вопросы

По информации агентства Anadolu, речь шла о переговорах с Россией, ситуации в Мариуполе, а также гарантиях безопасности для Украины.

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Так, Эрдоган отметил, что ситуация в Мариуполе с каждым днем ​​становится все более печальной, и заявил о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из города.

Также глава Турции подчеркнул, что положительно рассматривает вопрос о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины и посредником в переговорах с Кремлем.

В свою очередь, Зеленский в Twitter сообщил, что по Мариупольскому кейсу обсуждалась не только эвакуация, но и вопрос немедленного обмена заблокированных военнослужащих.

Кроме того, стороны подняли вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также глобальной продовольственной безопасностью, которой угрожало блокирование судоходства в Черном море.

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