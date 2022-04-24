Зеленский поговорил с Эрдоганом перед его общением с Путиным: что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед встречей последнего с главой РФ Владимиром Путиным обсудили по телефону несколько “горячих” вопросов.
По информации агентства Anadolu, речь шла о переговорах с Россией, ситуации в Мариуполе, а также гарантиях безопасности для Украины.
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Так, Эрдоган отметил, что ситуация в Мариуполе с каждым днем становится все более печальной, и заявил о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из города.
Также глава Турции подчеркнул, что положительно рассматривает вопрос о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины и посредником в переговорах с Кремлем.
В свою очередь, Зеленский в Twitter сообщил, что по Мариупольскому кейсу обсуждалась не только эвакуация, но и вопрос немедленного обмена заблокированных военнослужащих.
Кроме того, стороны подняли вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также глобальной продовольственной безопасностью, которой угрожало блокирование судоходства в Черном море.