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Главная » Мир » Общество
18:29 24 Апреля 2022 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Россия потеряла в Украине 90% лучших десантников и 70% высокоточных ракет

За время войны в Украине Россия потеряла 90% своих лучших десантников и использовала 70% высокоточных ракет.

в течение первой фазы войны Россия потеряла самую качественную часть армии

Об этом заявил в интервью телеканалу Украина 24 журналист Bellingcat Христо Грозев.

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По его словам, потерянные в первой части войны десантники – это самая качественная и важная часть армии, без которой завоевать наиболее важные стратегические объекты и столицу нельзя.

“Затем, была потеряна значительная часть второго эшелона, – качественная, с их точки зрения, – наемников. Из них примерно 4000 потеряно. Это же огромный процент ветеранов, готовых к войне!» – рассказал Грозев.

По его мнению, без объявления всеобщей мобилизации Россия способна собрать против Украины не более 60-70 БТГ неизвестно какого качества.

Также Грозев отметил, что за два месяца войны Россия использовала большинство высокоточных ракет, которые у нее были. Сейчас у нее осталось не более 30% арсенала, который был перед началом войны.

Однако, по словам расследователя, Россия сама способна производить такие ракеты, но ресурс людей, умеющих их использовать, ограничен.

«Могу сказать, что это примерно 30-40 человек. Украина же работает не только на уничтожение и сбивание ракет, но и на обнаружение людей, умеющих эти ракеты программировать. Поэтому я не удивлюсь, если в России не останется не только hardware, но и software», – сказал Грозев.

Он также предположил, что в таких условиях через две-три недели ситуация на фронте может измениться в пользу Украины.

Тэги: Россия, война в Украине
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