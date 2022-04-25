В США признают Кабаеву бенефициаром состояния Путина, но не вводят санкции: названа причина

США не включили в санкционный список фактическую жену президента Владимира Путина и мать его детей Алину Кабаеву из-за опасений эскалации напряженности в отношениях с РФ.

Кабаеву считают любовницей Путина и матерью его троих детей



Об этом написало The Wall Street Journal. Издание отметило, что решение не вводить санкции против Кабаевой на фоне массовых санкций в отношении других россиян было принято в последнюю минуту.

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Официальные лица США заявили, что Кабаева, бывшая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, подозревается в причастности к сокрытию личного состояния Путина за границей и остается потенциальной целью санкций.

В то же время американские чиновники считают, что введение санкций против Кабаевой будет считаться настолько личным ударом по Путину, что это может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США.

Министерство финансов США, которое, по словам официальных лиц, подготовило пакет санкций против Кабаевой, в настоящее время приостановило его введение. При этом комментировать эту тему там не хотят.

История вопроса

Кремль уже давно отрицает какие-либо отношения между Путиным и Кабаевой. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил изданю на запросы о комментариях об этом. Связаться с Кабаевой, отрицающей отношения с Путиным, журналистам не удалось.

В 2008 году Путин сказал в ответ на газетные сообщения о его предполагаемых отношениях с бывшей гимнасткой: «Я всегда не любил тех, кто со своим сопливым носом и эротическими фантазиями лезет в чужие личные дела».

Если верить российским государственным СМИ, российский президент ведет почти монашеский образ жизни, посвященный государственной службе, и у него почти нет времени на личную жизнь.

У российского лидера есть две дочери от прошлого брака с Людмилой Шкребневой — 35-летняя Катерина Тихонова и 36-летняя Мария Воронцова.

В субботу, 23 апреля, Кабаева появилась на публике на московской ВТБ Арене, чтобы представить выступление по художественной гимнастике для фестиваля «Алина», гимнастическом мероприятии, названном в ее честь. Она стояла перед рекламным щитом с логотипами «Z» — символом поддержки российской агрессии в Украине.

«В каждой семье есть история, связанная с войной, и мы должны передать эти истории следующим поколениям», — сказала она.

Фестиваль «Алина» планируется транслировать в мае в рамках празднования победы России над нацистской Германией во Второй мировой войне. Российские аналитики говорят, что Путин мог бы использовать празднование, чтобы провозгласить военную победу на Украине.

По словам официальных лиц США, Кабаева и ее семья обогатились благодаря связям с людьми из ближайшего окружения Путина. По словам американского чиновника, знакомого с отчетом, в засекреченной оценке разведки США, проведенной в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году, Кабаева названа бенефициаром состояния Путина.

Представитель заключенного в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального 6 апреля призвал американских законодателей ввести санкции против Кабаевой, заявив, что она якобы помогает скрывать личное богатство Путина.

Западные официальные лица заявляют, что им неизвестно точное положение Кабаевой в структуре кремлевской власти. Дебаты о наложении на нее санкций отражают мнение многих западных официальных лиц о личной власти главы Кремля — что бывшая гимнастка может стать одной из самых влиятельных фигур в стране из-за ее близости к российскому лидеру.

По словам сотрудников службы безопасности США и Европы, Кабаева находилась в Швейцарии в течение длительного времени. Официальные лица США, проинформированные о ее передвижениях, заявили, что она жила в особняке с высокими стенами и вертолетной площадкой в ​​Колони, недалеко от Женевы.

Официальный представитель США заявил, что соратники Путина вели там дела, прилетая и улетая на вертолете.

В то же время Кабаеву редко замечали в Колоньи, укромном местечке для миллиардеров и звезд спорта на холмах над Женевским озером.