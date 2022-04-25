Ракетные удары по Винничине: пятеро погибших, много раненых

Утром 25 апреля российские войска нанесли ракетные удары по по железнодорожной инфраструктуре в Винницкой области, в результате чего погибло пять человек, еще 18 получили ранения.

В Винницкой области обстреляли объекты критической инфраструктуры



Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура в Facebook. Враг обстрелял инфраструктуру вблизи городов Жмеринка и Казатин.

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В сообщении отмечено, что точное количество погибших и пострадавших еще уточняется.

“По указанному факту следователи СБУ начали уголовные производства (ч. 3 ст. 110 УК Украины – умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям)”, – сообщили в прокуратуре.