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16:41 25 Апреля 2022 Просмотров 125   КомментариевКомментарии

Американские гаубицы М777 уже в Украине, – глава Пентагона после визита в Киев

Министр обороны США Ллойд Остин после визита в Киев заявил, что американские гаубицы M777 уже находятся в Украине.

Гаубица может стрелять на расстояние до 25 км

Об этом сообщило УНИАН. Также, по словам Остина, уже завершена подготовка 50 украинских артиллеристов.

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«Скоро начнется 6-дневный курс для следующих 50 человек. 18 гаубиц уже в Украине. Сейчас готовится еще 7 и еще 72 скоро. Выделена иностранная военная помощь на сумму 322 миллиона долларов для покупки всего необходимого Украине, включая бывшие советские боеприпасы», – заявил Остин.

М-777 – 155-миллиметровая буксируемая гаубица. Хотя она стреляет большими снарядами натовского калибра, это сверхлегкое орудие. Она приобрела большую популярность в западных армиях благодаря своей мобильности. Гаубица может стрелять высокоточными снарядами Excalibur, которые снабжены GPS-наведением. Дальность стрельбы – до 25 км.

Как сообщали Власти, Канада передаст Украине гаубицы M777 и снаряды к ним, в том числе и новые высокоточные боеприпасы Excalibur.

Великобритания отправит в Украину 20 самоходных гаубиц AS90, а также 45 000 фугасных снарядов британского производства, что станет крупнейшей артиллерийской поставкой со времен Второй мировой войны.

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