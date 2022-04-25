Без русских адмиралов и советских поэтов: депутат горсовета призвал дерусифицировать Запорожье

Депутат Запорожского горсовета Михаил Прасол впервые в области призвал своих коллег провести дерусификацию названий улиц, проспектов и районов города.

Михаил Прасол впервые в области призвал дерусифицировать улицы и площади



О своей инициативе он рассказал в Facebook.

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Прасол обратился к секретарю горсовета Анатолию Куртеву с просьбой включить соответствующий вопрос в повестку дня сессии и представил проект решения о создании комиссии по переименованию.

По мнению депутата, в городе есть множество улиц, переулков, площадей и проспектов, названных в честь забытых людьми и историей российских военных, деятелей науки, искусства, техники или географических объектов.

Большинство из них не имеют никакого отношения к Запорожской земле и просто являются атавизмами несостоявшейся политики построения общего советского культурного пространства. Совковское светлое будущее давно ушло в прошлое, а его рудименты на адресных табличках продолжают жить в настоящем.

“Я считаю, что не место в родном городе улицам Воронежским, Московским и Ленинградским, как и Пушкина, Лермонтова, Толстого. Также следует изменить название Коммунарского района, проспекта Маяковского, площади Пушкина. Тем, кто говорит «не ко времени»… Давайте откровенно! Это необходимо было сделать еще больше 20 лет назад!”, – пояснил депутат.

При этом он добавил, что в Запорожье есть достаточно выдающихся спортсменов, ученых, военных, деятелей искусства и культуры, которые своим вкладом в развитие родного края заслужили остаться не только в памяти людей, но и в названиях улиц, проспектов и площадей.

Также Прасол составил приличный список наименований городской топонимики, нуждающейся в переименовании: от целой плеяды российских адмиралов, добывавших морские победы во славу русской короны, до придуманных в 1918 году совнаркомовских юннатов.