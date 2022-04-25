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18:51 25 Апреля 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Не только Соловьева: кого еще собирались ”убить нацисты по заказу СБУ”

В ФСБ России заявили, что «неонацисты», задержанные по подозрению в подготовке убийства пропагандиста Владимира Соловьева якобы по заказу СБУ, планировали убить и других пропагандистов – Дмитрия Киселева, Маргариту Симоньян, Ольгу Скабееву и Евгения Попова.

Якобы СБУ заказала почти всех кремлевскиз пропагандистов

Об этом сообщило российское агентство Интерфакс.

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На распространенном ФСБ видео допроса задержанных один из них сказал, что они обсуждали планы убийства и других российских «журналистов».

«В период с января по март 2022 года я приезжал на квартиру, где обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, а также военкоматов, ну и, помимо этого, убийства», – сказал один из задержанных.

На уточняющий вопрос он ответил, что члены группы обсуждали убийства Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой, Евгения Попова.

Другой задержанный сообщил, что подготовить покушение на Соловьева они должны были «как можно быстрее», а после совершения преступления – якобы планировали выехать в Украину.

Несколько фигурантов дела также заявили, что они якобы выполняли задания Службы безопасности Украины.

Напомним, несколькими часами ранее президент РФ Владимир Путин, а потом и ФСБ РФ заявили о задержании «неонацистов, готовивших убийство» известного российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбы РФ, ФСБ совместно с СК задержала группу членов запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть»).

Все они – граждане России, но по заданию Службы безопасности Украины планировали убийство “общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева».

По утверждению российских силовиков, во время обысков у задержанных «изъяли самодельную взрывчатку, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику».

«Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом», — заявили в ФСБ.

Сообщается, что главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

О «предотвращении покушения на известного российского журналиста» заявил и  Путин на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

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