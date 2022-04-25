Россия перебрасывает на фронт системы ПВО большой дальности
Российская армия наращивает систему ПВО большой дальности за счет перемещения дополнительных зенитно-ракетных комплексов с территории РФ.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 25 апреля.
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«Противник продолжает наращивать систему ПВО большой дальности за счет перемещения дополнительных зенитно-ракетных комплексов с территории РФ, попыток создать запасы боеприпасов, материально-технических средств и специального инженерного оборудования”, – сказано в сообщении.
Также в Генштабе отметили, что российское командование не прекращает поиск путей восполнения потерь личного состава в подразделениях, непосредственно участвующих в войне на территории Украины.