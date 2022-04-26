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09:40 26 Апреля 2022 545 Комментарии
Российская армия пытается наступать на Запорожье
Российская армия в Запорожской области ведет наступательные боевые действия в направлении Трудолюбовки Ореховского района.
Российские войска наступают в Ореховском районе
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации. Отмечено, что ситуация остается контролируемой.
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Кроме того, в городе Пологи повреждены 8 домов, в городе Молочанск на железнодорожной станции поврежден пассажирский вагон.
В Васильевке в результате российских ударов горело подсобное помещение автозаправочной станции.
Также россияне своими обстрелами спровоцировали пожар на территории частных домовладений в Орехове.
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