Российская армия пытается наступать на Запорожье

Российская армия в Запорожской области ведет наступательные боевые действия в направлении Трудолюбовки Ореховского района.

Российские войска наступают в Ореховском районе



Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации. Отмечено, что ситуация остается контролируемой.

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Кроме того, в городе Пологи повреждены 8 домов, в городе Молочанск на железнодорожной станции поврежден пассажирский вагон.

В Васильевке в результате российских ударов горело подсобное помещение автозаправочной станции.

Также россияне своими обстрелами спровоцировали пожар на территории частных домовладений в Орехове.