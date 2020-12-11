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10:01 26 Апреля 2022 Просмотров 170   КомментариевКомментарии

В Приднестровье взорвали радиоцентр, транслировавший российское радио

В приднестровском посёлке Маяк в результате двух взрывов выведены из строя самые мощные антенны радиоцентра.

Взрывы прогремели с интервалом в 25 минут

Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на МВД непризнанной республики.

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Отмечено, что первый взрыв прогремел в 06:40, а второй в 07:05.

Никто из сотрудников радиоцентра не пострадал.

В информации подчеркнуто, что через поврежденные вышки транслировался сигнал российских станций.

Прогремело два взрыва

Прогремело два взрыва

Как сообщали Власти, в Тирасполе, столице непризнанного Приднестровья, 25 апреля прогремели взрывы у здания Министерства госбезопасности.

Тэги: Приднестровье
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