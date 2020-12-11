В Приднестровье взорвали радиоцентр, транслировавший российское радио

В приднестровском посёлке Маяк в результате двух взрывов выведены из строя самые мощные антенны радиоцентра.

Взрывы прогремели с интервалом в 25 минут



Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на МВД непризнанной республики.

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Отмечено, что первый взрыв прогремел в 06:40, а второй в 07:05.

Никто из сотрудников радиоцентра не пострадал.

В информации подчеркнуто, что через поврежденные вышки транслировался сигнал российских станций.

Как сообщали Власти, в Тирасполе, столице непризнанного Приднестровья, 25 апреля прогремели взрывы у здания Министерства госбезопасности.

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