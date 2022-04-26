В Приднестровье якобы атаковали воинскую часть: введен «красный» уровень опасности

В непризнанном Приднестровье заявили о третьей атаке на территории так называемой «республики».

Приднестровье может запросить военную помощь у России



Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на пресс-службу самопровозглашенного «президента» Приднестровья Вадима Красносельского.

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В сообщении сказано, что Красносельский провел заседание так называемого «Совета безопасности», на котором обсуждались «террористические атаки на объекты инфраструктуры и госучреждения «республики».

Среди перечисленных «атак» были названы уже известные: нападение на здание «министерства госбезопасности» в Тирасполе и подрыв вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк. Кроме того, сообщалось об атаке на воинскую часть в районе села Парканы.

«Уровень опасности признан членами Совета безопасности критическим. Принято решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», – заявила пресс-служба Красносельского.

Ранее Власти сообщали:

В Тирасполе, столице непризнанного Приднестровья, 25 апреля прогремели взрывы у здания Министерства госбезопасности.

В приднестровском посёлке Маяк 26 апреля в результате двух взрывов выведены из строя самые мощные антенны радиоцентра.

Ночью 26 апреля на военном аэродроме в Приднестровье прогремело несколько взрывов.

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