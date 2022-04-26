НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
12:34 26 Апреля 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Приднестровье якобы атаковали воинскую часть: введен «красный» уровень опасности

В непризнанном Приднестровье заявили о третьей атаке на территории так называемой «республики».

Приднестровье может запросить военную помощь у России

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на пресс-службу самопровозглашенного «президента» Приднестровья Вадима Красносельского.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В сообщении сказано, что Красносельский провел заседание так называемого «Совета безопасности», на котором обсуждались «террористические атаки на объекты инфраструктуры и госучреждения «республики».

Среди перечисленных «атак» были названы уже известные: нападение на здание «министерства госбезопасности» в Тирасполе и подрыв вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк. Кроме того, сообщалось об атаке на воинскую часть в районе села Парканы.

«Уровень опасности признан членами Совета безопасности критическим. Принято решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», – заявила пресс-служба Красносельского.

Ранее Власти сообщали:

  • В Тирасполе, столице непризнанного Приднестровья, 25 апреля прогремели взрывы у здания Министерства госбезопасности.

  • В приднестровском посёлке Маяк 26 апреля в результате двух взрывов выведены из строя самые мощные антенны радиоцентра.

Ночью 26 апреля на военном аэродроме в Приднестровье прогремело несколько взрывов.

Тэги: Приднестровье
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.04.2022 11:15
Пушилин слил истинную цель атак на Приднестровье
ТОР
26.04.2022 10:01
В Приднестровье взорвали радиоцентр, транслировавший российское радио
ТОР
11.12.2020 05:06
Украина будет настаивать на выводе российских войск из Приднестровья
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Ракетная атака по Запорожью: стали известны подробности

11:48 Украина

В Приднестровье атакован военный аэродром

10:16 Мир

Российская армия пытается наступать на Запорожье

09:40 Украина

Россия перебрасывает на фронт системы ПВО большой дальности

19:44 Мир

Без русских адмиралов и советских поэтов: депутат горсовета призвал дерусифицировать Запорожье

18:02 Украина

В США признают Кабаеву бенефициаром состояния Путина, но не вводят санкции: названа причина

12:01 Мир

Запорожский адвокат Ярослав Гришин призвал бизнес отдавать заработанные деньги на тепловизоры, квадрокоптеры и пикапы

11:34 Украина

Что горит в Брянске и что уничтожено. Фото и видео

10:00 Мир

Россия планирует наступление на Кривой Рог

07:47 Украина

В британской разведке назвали Херсон ключевым городом для целей РФ

07:33 Украина

Макрон или Ле Пен: Франция стоит перед жестким выбором президента

18:09 Мир

Новости | NetGameSlots.com