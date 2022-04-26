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Главная » Мир » Политика
17:12 26 Апреля 2022 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Россия намекнула Молдове, чтобы ждала “гостей”, – Подоляк

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в непризнанной «Приднестровской Молдавской республике» и намекает Молдове, чтобы ждала «гостей».

Подоляк призвал Молдову быть одной командой с Украиной

Такое мнение высказал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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«Россия пытается дестабилизировать ситуацию в «ПМР» и намекает Молдове, чтобы ждала «гостей». Плохая новость: если Украина не устоит, завтра враг будет у ворот Кишинева», – написал Подоляк.

При этом он отметил, что есть и хорошая новость. Она состоит в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Но, по словам советника главы ОП, нужно работать, как одна команда.

Как сообщали Власти, президент Молдовы Майя Санду заявила, что провокации со взрывами в Приднестровском регионе связаны с противостоянием внутренних сил, но несут угрозу для всей страны.

Тэги: Молдова, Михаил Подоляк
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