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Главная » Мир » Общество
18:47 26 Апреля 2022 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения

Жители непризнанной «Приднестровской молдавской республики» получают СМС от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины с предупреждение о «ракетном и артиллерийском» ударе по территории «ПМР».

Россия может ударить по Приднестровью ракетами

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

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В фейковых сообщениях сказано следующее:

«Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла ​​мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19.00 будут проведены ракетные и артиллерийские обстрелы объектов на территории республики».

Фейковые СМС-сообщения якобы от СБУ

Фейковые СМС-сообщения якобы от СБУ

По информации разведки, эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами.

В ГУР подчеркнули, что государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям.

А подобные фейки и инциденты, которые предположительно произойдут на территории «ПМР» являются очередной провокацией российских спецслужб против Украины и Молдовы.

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