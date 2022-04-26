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06:48 27 Апреля 2022 Просмотров 116   КомментариевКомментарии

Все знаем и не боимся: Зеленский прокомментировал ситуацию в Приднестровье

Российская Федерация пытается дестабилизировать ситуацию в регионе Приднестровья, но Вооруженные Силы Украины готовы к возможной эскалации.

Зеленский поддержал оценку ситуации в Преднестровье президента Молдовы Майи Санду

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в Киеве.

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Он отметил, что полностью разделяет оценку ситуации со стороны президента Молдовы Майи Санду.

Зеленский также сообщил, что обсудил этот вопрос с премьер-министром Румынии Николаем Чуке, находившимся с визитом в Киеве во вторник.

«Мы ясно понимаем, что это один из шагов Российской Федерации. Это уже работают там спецслужбы. Это уже не просто о фейковых новостях. Понятно, для чего – для дестабилизации ситуации в регионе, угроз Молдове. Они им показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину, будут те или иные шаги», – сказал президент.

Также, по его словам, Украина знает, что российские войска, на протяжении многих лет присутствующие на территории временно оккупированной части Молдовы, находятся в постоянной готовности.

«Но мы понимаем их мощности, Вооруженные Силы Украины к этому готовы и их не боятся», – заверил Зеленский.

Тэги: Молдова, Приднестровье, Владимир Зеленский
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