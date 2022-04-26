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08:39 27 Апреля 2022 27 Комментарии
Россия снова ударила ракетами по мосту в Затоке
Российская армия второй раз нанесла ракетный удар по автомобильно-железнодорожному мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области.
Накануне мост уже обстреляли ракетами
Об этом в Telegram сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.
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По его словам, ракетный обстрел моста через Днестровский лиман произошел в 6:45.
Пострадавших железнодорожников нет.
“Степень пораженности инфраструктуры сможем определить по окончании воздушной тревоги», – сообщил Камышин.
Как сообщали Власти, российские войска 26 апреля нанесли удар по Одесской области и повредили мост через Днестровский лиман.
Тэги: Одесса
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