Украина контролирует свое небо и несет угрозу авиации РФ, – британская разведка

Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства, а Россия не смогла эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую противовоздушную оборону.

Украина сохранила контроль над большей частью своего неба



Об этом сообщили в разведке минобороны Великобритании. По ее данным, Украина продолжает представлять угрозу российским авиационным средствам.

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Российская воздушная активность в первую очередь сосредоточена на юге и востоке Украины, там авиация оказывает поддержку российским сухопутным войскам.

Россия имеет очень ограниченный воздушный доступ к северу и западу Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами с дистанционным оружием.

Войска РФ продолжают наносить удары по украинским военным активам и логистической инфраструктуре по всей стране.

Большинство российских авиаударов по Мариуполю, вероятно, проводятся с использованием неуправляемых свободно падающих бомб. Это оружие снижает способность России эффективно ориентироваться при нанесении ударов, увеличивая риск жертв среди гражданского населения.