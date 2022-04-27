В Приднестровье стрельба возле крупного склада боеприпасов

В Приднестровье в районе села Колбасна слышны выстрелы

В селе Колбасна расположены крупнейшие в Европе склады боеприпасов



Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Были слышны одиночные автоматные выстрелы.

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Известно, что в этом населенном пункте расположен крупнейший в Европе склад боеприпасов.

На складе хранятся советские боеприпасы.

Склады в Колбасне появились в 1940-х годах. Основную часть боеприпасов туда завезли после вывода войск СССР из бывшей ГДР, Чехословакии и других стран Европы.

Сейчас на складе по разным оценкам могут находиться от 19 тысяч до 21,5 тысячи тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны. Взрыв на складе припасов в Колбасне может быть сопоставим с детонацией ядерной бомбы мощностью 10 килотонн.