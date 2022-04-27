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Главная » Мир » Политика
11:11 27 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский и Путин могут встретиться в ближайшие дни, – министр обороны Турции

Турция выразила надежду, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина пройдет в ближайшие дни.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по итогам прошедших на авиабазе Рамштайн в Германии консультаций об оказании Западом военной помощи Киеву.

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«Мы надеемся, что несмотря на некоторые трудности, в ближайшие дни благодаря предложениям нашего президента двум лидерам удастся встретиться», – сказал Ака.

Он также напомнил, что Турция продолжает вносить свой вклад и делать все необходимое, в  том числе оказывать посреднические услуги, чтобы прекращение огня в Украине было достигнуто как можно скорее.

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